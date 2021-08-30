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Укр / Рус

Эстония отказалась выдать визу российскому дипломату

Понедельник, 30 августа 2021, 17:56

МИД Эстонии не выдаст визу российскому дипломату в ответ на высылку эстонского дипломата из РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Эстонии.

"По дипломатическому обычаю, высылка дипломата встречает взаимность. В этом случае Министерство иностранных дел хочет покончить с ситуацией и надеется, что, несмотря на свои асимметричные действия, Российская Федерация воздержится от дальнейшего обострения ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эстония заинтересована в добрых и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, однако для этого нужна такая же настрой со стороны России.

7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, обвинив его в "проведении шпионской операции".

В ответ 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в Эстонии.

В связи с этим во вторник, 3 августа МИД России объявил сотрудника посольства Эстонии персоной нон грата.

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