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В Угорщині перша половина літа-2021 стала найспекотнішою за 120 років

Середа, 4 серпня 2021, 09:36

Угорська національна метеорологічна служба називає літо 2021 року найспекотнішим за останні 120 років. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu.

Середня температура повітря за перші два місяці літа склала +22,9°C - найбільше з 1901 року.

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За даними метеослужби, червень 2021 року в країні став третім найтеплішим місяцем з початку минулого сторіччя, а липень - рекордно спекотним.Втім, серпень, за очікуваннями, не встановить рекордів.

За літо Угорщина пережила вже чотири хвилі спеки, у зв’язку з ними населення кілька разів попереджали про підвищений ризик.

За прогнозами, у перший тиждень серпня погода покращиться, але з вихідних високі температури можуть повернутися - у неділю очікується до +36°C.

Як відомо, від спеки потерпають фактично всі країни південної Європи. У Греції місцями температура повітря перевищила +47°C, наблизившись до абсолютного європейського рекорду. У низці середземноморських країн -  Греції, Туреччині, Хорватії, Албанії, Італії - екстремально жарка погода спровокувала масштабні лісові пожежі.

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