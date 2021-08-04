В Венгрии первая половина лета-2021 стала самой жаркой за 120 лет

Венгерская национальная метеорологическая служба называет лето 2021 года самым жарким за последние 120 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Средняя температура воздуха за первые два месяца лета составила +22,9°C - больше всего с 1901 года.

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По данным метеослужбы, июнь 2021 года в стране стал третьим самым теплым месяцем с начала прошлого столетия, а июль - рекордно жарким. Впрочем, август, как ожидается, будет без рекордов.

За лето Венгрия пережила уже четыре волны жары, в связи с ними население несколько раз предупреждали о повышенном риске.

По прогнозам, в первую неделю августа погода улучшится, но с выходных высокие температуры могут вернуться - в воскресенье ожидается до +36°C.

Как известно, от жары страдают практически все страны южной Европы. В Греции местами температура воздуха превысила +47°C, приблизившись к абсолютному европейскому рекорду. В ряде средиземноморских стран - Греции, Турции, Хорватии, Албании, Италии - экстремально жаркая погода спровоцировала масштабные лесные пожары.

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