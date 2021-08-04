Литва будуватиме паркан на кордоні з Білоруссю в кредит 

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що паркан на кордоні з Білоруссю для зупинки напливу мігрантів поки що буде зводитися за кредитні кошти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Якщо говорити про кошти, то зараз це будуть кошти, які виділять з держбюджету, беручи до уваги, що баланс держбюджету негативний, тобто бюджет з дефіцитом, це буде означати кредитні кошти", - заявила Шимоніте.

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Питання можливості фінансування будівництва з боку ЄС Шимоніте назвала відкритим.

Вона вважає, що всі країни, які охороняють кордони ЄС, можуть його піднімати, оскільки ризик не є "специфічно литовським", схожа ситуація може скластися і в інших прикордонних районах.

З метою перегородити шлях нелегальному потоку мігрантів з території Білорусі Литва планує будувати паркан на кордоні з Білоруссю. Служба охорони держкордону пропонує звести сітчастий 4-х метровий паркан, довжина якого складе 508 км. Вартість - приблизно 150 млн євро.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив указ про гуманітарну допомогу Литві, яка зупиняє мігрантів з Білорусі.

Кабінет міністрів на засіданні уряду 28 липня підтримав проєкт указу президента України про надання Литві колючого дроту для облаштування державного кордону.

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