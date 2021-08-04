Литва будет строить забор на границе с Беларусью в кредит

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что забор на границе с Беларусью для остановки наплыва мигрантов пока будет сводиться за кредитные средства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Если говорить о средствах, то сейчас это будут средства, которые выделят из госбюджета, принимая во внимание, что баланс госбюджета отрицательный, то есть бюджет с дефицитом, это будет означать кредитные средства", - заявила Шимоните.

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Вопрос возможности финансирования строительства со стороны ЕС Шимоните назвала открытым.

Она считает, что все страны, которые охраняют границы ЕС, могут его поднимать, поскольку риск не является "специфически литовским", похожая ситуация может сложиться и в других приграничных районах.

С целью преградить путь нелегального потока мигрантов с территории Беларуси Литва планирует строить забор на границе с Беларусью. Служба охраны госграницы предлагает свести сетчатый 4-х метровый забор, длина которого составит 508 км. Стоимость - примерно 150 млн евро.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ о гуманитарной помощи Литве, которая останавливает мигрантов из Беларуси.

Кабинет министров на заседании правительства 28 июля поддержал проект указа президента Украины о предоставлении Литве колючей проволоки для обустройства государственной границы.

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