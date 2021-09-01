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Рекордний серпень: Польща зафіксувала 3500 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

Середа, 1 вересня 2021, 14:03

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із  них 1000 нелегалів затримали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Це в рази більше, ніж за увесь 2020 рік, коли таких спроб було трохи більше 100, та 2019, коли їх було кілька десятків.

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За останню добу прикордонники зафіксували 93 спроби незаконно перейти кордон, 22 осіб затримали. Більшість із них - громадяни Іраку. Затриманих відправляють у центри для мігрантів, де їх тримають під вартою.

Ситуація з мігрантами, що розгорнули табір на кордоні між Білоруссю та Польщею, так і залишається невирішеною. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись. За даними громадських організацій, там живуть понад 30 людей. Прикордонники називають цифру 26 осіб та пояснюють, що не можуть пропускати до них нікого з польського боку, тому що мігранти перебувають на території Білорусі. За їхніми словами, напередодні ввечері з білоруського боку людям підвезли їжу, можна бачити, що у них є у тому числі цигарки і цукерки. 

На кордоні між Білоруссю та Польщею встановили вже 15 кілометрів загорожі з колючого дроту. 

Нагадаємо, уряд Польщі звернувся до президента Анджею Дуди з проханням запровадити надзвичайний стан у деяких регіонах на кордоні з Білоруссю.

До сусідньої Литви з території Білорусі за 2021 рік прибуло понад 4 тисячі нелегальних мігрантів, з них більшість - протягом липня. 

Нагадаємо, президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію

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Польща Білорусь
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