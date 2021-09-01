Рекордний серпень: Польща зафіксувала 3500 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі

За серпень 2021 року Польща зафіксувала безпрецедентну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько 3500, із них 1000 нелегалів затримали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Це в рази більше, ніж за увесь 2020 рік, коли таких спроб було трохи більше 100, та 2019, коли їх було кілька десятків.

За останню добу прикордонники зафіксували 93 спроби незаконно перейти кордон, 22 осіб затримали. Більшість із них - громадяни Іраку. Затриманих відправляють у центри для мігрантів, де їх тримають під вартою.

Ситуація з мігрантами, що розгорнули табір на кордоні між Білоруссю та Польщею, так і залишається невирішеною. Польські прикордонники відмовляються пропустити їх на територію Польщі, а білоруські - не дозволяють повернутись. За даними громадських організацій, там живуть понад 30 людей. Прикордонники називають цифру 26 осіб та пояснюють, що не можуть пропускати до них нікого з польського боку, тому що мігранти перебувають на території Білорусі. За їхніми словами, напередодні ввечері з білоруського боку людям підвезли їжу, можна бачити, що у них є у тому числі цигарки і цукерки.

На кордоні між Білоруссю та Польщею встановили вже 15 кілометрів загорожі з колючого дроту.

Na polsko - białoruskiej granicy powstało już prawie 15 km ogrodzenia. @Straz_Graniczna wspiera około 2000 żołnierzy #WojskoPolskie🇵🇱 pic.twitter.com/wGzFpoh007 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 1, 2021

Нагадаємо, уряд Польщі звернувся до президента Анджею Дуди з проханням запровадити надзвичайний стан у деяких регіонах на кордоні з Білоруссю.

До сусідньої Литви з території Білорусі за 2021 рік прибуло понад 4 тисячі нелегальних мігрантів, з них більшість - протягом липня.

Нагадаємо, президенти країн Балтії та Польщі випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.