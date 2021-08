Країни Балтії і Польща виступили зі спільною заявою щодо Білорусі та "шантажу мігрантами" 

Президенти країн Балтії та Польщі під час зустрічі у Києві випустили спільну декларацію у зв’язку з репресіями у Білорусі, та наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію.

Про це йдеться у тексті, опублікованому канцелярією президента Польщі Анджея Дуди, пише "Європейська правда". Заяву підписали президент Польщі, президентка Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс та президент Литви Гітанас Науседа.

Глави держав наголошують, що з серпня минулого року білоруська влада відмовляється почути прагнення свого народу і проводить масштабні репресії. Вони згадують у тому числі безпрецедентну посадку рейсу Ryanair задля арешту опозиційного блогера.

"Ми, президенти Естонії, Латвії, Литви та Польщі, одностайно засуджуємо агресивні дії Александра Лукашенка й білоруського режиму для дестабілізації ситуації. Ми переконані, що рішення про майбутнє Білорусі має грунтуватися передусім на побажаннях білоруського народу… Висловлюємо глибокі співчуття 631 політв’язням (станом на 13 серпня) та їхнім родинам. Усі політв’язні мають бути негайно звільнені і всі їхні права - поновлені. Єдиний спосіб покласти край політичній кризі у Білорусі - це інклюзивний національний діалог, що приведе до вільних і чесних виборів", - йдеться у декларації.

Президенти зазначають, що активно підтримують міжнародні ініціативи задля боротьби з безкарністю у Білорусі та просуватимуть нові санкції проти Лукашенка і його режиму.

Ще один блок декларації присвячений міграційній кризі, створеній режимом Лукашенка на кордоні Білорусі з ЄС. Глави чотирьох держав називають це гібридною атакою, в якій експлуатують беззахисних громадян третіх країн.

"Це не міграційна криза - це політично керована гібридна операція, здійснювана режимом Лукашенка, щоб відволікати увагу від все масовіших порушень прав і свобод в країні… Даремний тиск і безвідповідальні дії не змінять нашої одностайної позиції щодо кризи у Білорусі", - наголошують президенти.

Вони дякують партнерам у ЄС і НАТО за вже надану підтримку у цій ситуації та зазначають, що для зупинки нелегальної міграції дуже важливі зусилля Єврокомісії та агентств ЄС, а також співпраця з країнами, через які пролягають маршрути нелегальної міграції.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що глави держав домовились також разом просувати зміни до міграційної політики Євросоюзу і зміцнення контролю за кордоном.

Today in Kyiv w/@AndrzejDuda 🇵🇱, @KerstiKaljulaid 🇪🇪 & @valstsgriba 🇱🇻 agreed on coordinated response to hybrid attack by Belarus regime& signed joint declaration on illegal migration. We will advocate together to make changes in 🇪🇺 #migration policy& strengthen border control. pic.twitter.com/OwwPdcMD2f