Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Не треба вірити, що мир вічний": Дуда в річницю початку Другої світової нагадав про нові загрози

Середа, 1 вересня 2021, 09:52

Президент Польщі у своїй промові до 82-ї річниці початку Другої світової війни - нападу нацистської Німеччини на Польщу - наголосив, що у сучасному світі також є загрози, і не варто вважати, що мир буде тривати вічно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Анджей Дуда зазначив, що небезпечно було б вірити, що Польщі більше ніколи не доведеться захищатися, особливо з огляду на її геополітичне розташування.

Читайте також
Міноборони Польщі чекає провокацій від військових маневрів РФ і Білорусі

"Наївно вірити, що нічого подібного більше не трапиться знову. Не трапиться, якщо ми будемо сильними. Не трапиться, якщо ми будемо рішучими, якщо буде зрозуміло, що цього не варто робити… тому що буде жорстка відсіч", - сказав президент.

Він зауважив, що в останні роки ситуація у всьому світі стає все більш нестабільною, а характер конфліктів змінюється - з війни у прямому сенсі слова на гібридні атаки, що дестабілізують країни.  

"Ми повинні рішуче реагувати на них - і будемо реагувати. Ми не дозволимо порушувати наш кордон", - заявив Анджей Дуда, ймовірно, натякаючи на "шантаж мігрантами" з боку режиму Александра Лукашенка. 

Він додав, що Польща непохитно дотримуватиметься своїх зобов’язань як член НАТО щодо союзників та партнерів, які потребують допомоги.

Дуда заявив також, що не толеруватиме "безвідповідальні слова і дії" та спроби дестабілізувати ситуацію у Польщі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Шанс на незалежність: чому Лондон погодився на новий референдум у Шотландії

Шотландські націоналісти стали ще ближче до омріяного нового референдуму про незалежність. Чому Лондон раптом пішов на поступки?
1 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Естонський казус: чому популярна президентка не мала шансів на переобрання

Керсті Кальюлайд була найбільш популярним кандидатом у президенти Естонії. Проте шансу на переобрання так і не отримала.
31 серпня 2021 — Алар Кілп, Університет Тарту (Естонія)