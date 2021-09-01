Рекордный август: Польша зафиксировала 3500 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси

За август 2021 года Польша зафиксировала беспрецедентное количество попыток незаконного пересечения границы из Беларуси - около 3500, из них 1000 нелегалов задержали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Это в разы больше, чем за весь 2020 год, когда таких попыток было не более 100, и 2019, когда их было несколько десятков.

За последние сутки пограничники зафиксировали 93 попытки незаконно перейти границу, 22 человек задержаны. Большинство из них - граждане Ирака. Задержанных отправляют в центры для мигрантов, где их держат под стражей.

Ситуация с мигрантами, разбившими лагерь на границе между Беларусью и Польшей, так и остается нерешенной. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться. По данным общественных организаций, там живут более 30 человек. Пограничники называют цифру 26 человек и объясняют, что не могут пропускать к ним никого с польской стороны, так как мигранты находятся на территории Беларуси. По их словам, накануне вечером с белорусской стороны людям подвезли еду, можно видеть, что у них есть в том числе сигареты и конфеты.

На границе между Беларусью и Польшей установили уже 15 км ограждения из колючей проволоки.

Na polsko - białoruskiej granicy powstało już prawie 15 km ogrodzenia. @Straz_Graniczna wspiera około 2000 żołnierzy #WojskoPolskie🇵🇱 pic.twitter.com/wGzFpoh007 — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 1, 2021

Напомним, правительство Польши обратилось к президенту Анджею Дуде с просьбой ввести чрезвычайное положение в некоторых регионах на границе с Беларусью.

В соседнюю Литву с территории Беларуси за 2021 год прибыло более 4000 нелегальных мигрантов, из них большинство - в течение июля.

Напомним, президенты стран Балтии и Польши выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.