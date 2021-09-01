Україна і США спільно виступили проти "Північного потоку-2"

Україна та США підтвердили, що газопровід "Північний потік-2" продовжує становити загрозу енергетичній безпеці Європи.

Про це йдеться у спільній заяві президентів США та України, текст якої опублікувала "Європейська правда".

Зокрема, Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, в тому числі - за допомогою нещодавно призначеного старшого радника з питань енергетичної безпеки.

Метою цих заходів є збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки постачань України у перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї.

"Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел" - йдеться у заяві.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом і Вашингтоном немає непорозумінь щодо проєкту "Північний потік-2", і обидві сторони сприймають його "дуже однозначно".

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський пообіцяв США представити "план трансформації" для всеосяжних змін у державі.

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