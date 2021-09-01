Украина и США совместно выступили против "Северного потока-2"

Украина и США подтвердили, что газопровод "Северный поток-2" продолжает представлять угрозу энергетической безопасности Европы.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, текст которого опубликовала "Европейская правда".

В частности, Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе - с помощью недавно назначенного старшего советника по вопросам энергетической безопасности.

Целью этих мероприятий является сохранение транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

"Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников", - говорится в заявлении.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между Киевом и Вашингтоном нет разногласий по проекту "Северный поток-2", и обе стороны воспринимают его "очень однозначно".

Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал США представить "план трансформации" для всеобъемлющих изменений в государстве.

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