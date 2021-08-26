Маркарова: У США та України немає непорозумінь щодо "Північного потоку-2"

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що між Києвом і Вашингтоном немає непорозумінь щодо проєкту "Північний потік-2", і обидві сторони сприймають його "дуже однозначно".

Про це посол сказала в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє "Європейська правда".

"У нас немає непорозумінь щодо самого "Північного потоку-2". І ми, і США сприймаємо його дуже однозначно: це геополітичний проєкт Російської Федерації, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що Україні може не подобатись рішення про звільнення від санкцій, "але це суверенне право Сполучених Штатів".

"Але ми абсолютно чітко відчуваємо зацікавленість у США разом з нами далі працювати над тим, щоб "Північний потік-2" не став зброєю проти України та регіону", - додала вона.

Посол зауважила, що українська сторона продовжує активну роботу проти "Північного потоку-2", надаючи партнерам інформацію щодо всіх компаній.

"Нещодавно наклали санкції ще на два судна. Це робота, яку ми не припиняємо. Це дуже складний процес, дуже багато в ньому є непублічного, але зі свого боку можу запевнити, що і наші дипломатичні війська, і величезна енергетична команда, і особисто президент працюють над тим, щоб цього ризику не допустити", - наголосила Маркарова.

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