США посилять допомогу Україні у боротьбі з COVID-19

Сполучені Штати мають намір збільшити фінансову допомогу Україні в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться у спільній заяві президентів США та України, текст якої опублікувала "Європейська правда".

Заява нагадує, що Сполучені Штати вже надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

"Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов’язаної з COVID допомоги в рамках Закону "Про план порятунку Америки" – йдеться у документі.

29 серпня до України прибули 188 370 доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, безоплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX.

Після прибуття в липні 2021 року вакцини Moderna, які були передані Сполученими Штатами Україні, ця партія збільшує загальну кількість доз вакцини від COVID-19, які США надали Україні, до 2,2 мільйонів доз.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський пообіцяв США представити "план трансформації" для всеосяжних змін у державі.

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