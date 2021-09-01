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США посилять допомогу Україні у боротьбі з COVID-19

Середа, 1 вересня 2021, 23:12

Сполучені Штати мають намір збільшити фінансову допомогу Україні в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться у спільній заяві президентів США та України, текст якої опублікувала "Європейська правда".

Заява нагадує, що Сполучені Штати вже надали Україні приблизно 55 мільйонів доларів допомоги у зв’язку із COVID-19 та передали близько 2,2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу.

"Сполучені Штати мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання, та додаткові 12,8 мільйона доларів пов’язаної з COVID допомоги в рамках Закону "Про план порятунку Америки" – йдеться у документі.

29 серпня до України прибули 188 370 доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, безоплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX.

Після прибуття в липні 2021 року вакцини Moderna, які були передані Сполученими Штатами Україні, ця партія збільшує загальну кількість доз вакцини від COVID-19, які США надали Україні, до 2,2 мільйонів доз.

 Раніше повідомлялося, що президент Зеленський пообіцяв США представити "план трансформації" для всеосяжних змін у державі.

Експертні очікування від візиту Зеленського до США дивіться у відео "Що чекає на Зеленського у США?"

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США Коронавірус Вакцини
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