США увеличат помощь Украине в борьбе с COVID-19

Соединенные Штаты намерены увеличить финансовую помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, текст которого опубликовала "Европейская правда".

Заявление напоминает, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине примерно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.

"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 млн долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона" О плане спасения Америки ", - говорится в документе.

29 августа по Украине прибыли 188 370 доз вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech, безвозмездно предоставленных правительством США через инициативу COVAX.

По прибытии в июле 2021 вакцины Moderna, которые были переданы Соединенными Штатами Украины, эта партия увеличивает общее количество доз вакцины от COVID-19, которые США предоставили Украине, до 2,2 млн доз.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский пообещал США представить "план трансформации" для всеобъемлющих изменений в государстве.

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