США увеличат помощь Украине в борьбе с COVID-19
Соединенные Штаты намерены увеличить финансовую помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом говорится в совместном заявлении президентов США и Украины, текст которого опубликовала "Европейская правда".
Заявление напоминает, что Соединенные Штаты уже предоставили Украине примерно 55 миллионов долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса.
"Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 млн долларов связанной с COVID помощи в рамках Закона" О плане спасения Америки ", - говорится в документе.
29 августа по Украине прибыли 188 370 доз вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech, безвозмездно предоставленных правительством США через инициативу COVAX.
По прибытии в июле 2021 вакцины Moderna, которые были переданы Соединенными Штатами Украины, эта партия увеличивает общее количество доз вакцины от COVID-19, которые США предоставили Украине, до 2,2 млн доз.
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