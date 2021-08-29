Україна отримала від США понад 188 тисяч доз вакцини Pfizer

До України прибули 188 370 доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, безоплатно наданих урядом США через ініціативу COVAX.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі посольства США.

"Сполучені Штати віддані глобальній боротьбі з COVID-19, і ми пишаємося співпрацею з Україною задля розширення доступу до якісних та схвалених вакцин від COVID-19 по всій країні", - зазначила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.

Після прибуття в липні 2021 року вакцини Moderna, які були передані Сполученими Штатами Україні, ця партія збільшує загальну кількість доз вакцини від COVID-19, які США надали Україні на сьогодні до 2,2 мільйонів доз.

Ці 188 370 доз вакцини Pfizer для України є однією з перших поставок у рамках зобов’язань США надати 500 мільйонів доз вакцини Pfizer Глобальному альянсу із вакцин та імунізації (GAVI) для розповсюдження через ініціативу COVAX. Очікується, що в найближчі тижні та місяці в рамках глобальних зобов’язань США, в Україну надійде більше партій вакцин, отже Україна стає краще підготовленою до боротьби з пандемією.

У посольстві нагадали, що за останній рік уряд США надав понад $55 мільйонів на допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом.