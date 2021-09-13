Рада суддів заблокувала запуск органу, що є одним ключових для судової реформи

Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова правління ГО "Фундація DEJURE" Михайло Жернаков.

"Рада суддів щойно заблокувала основну частину судової реформи - запуск Етичної ради і очищення Вищої ради правосуддя. Жоден із кандидатів не обрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За достойних кандидатів проголосувало 4 або 5 членів із 26", - повідомив Жернаков на своїй сторінці у Facebook.

Всього Рада суддів розглядала 6 кандидатів.

Нагадаємо, 10 вересня міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання з-поміж них членів відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

3 серпня президент України Володимир Зеленський підписав ключові для судової реформи закони - про реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) 3711-д, який Рада після вето прийняла повторно з поправками від президента, та №5068 - щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП).

Ключовий голос в Етичній раді згідно з ним отримали міжнародні експерти, як і закликав Україну президент Венеційської комісії.

В середині червня посли країн Групи семи та ЄС зверталися до Зеленського з персональним листом, в якому переконували його у необхідності внесення змін до законопроєктів щодо реформування ВРП та ВККС.

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