Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Совет судей заблокировал запуск органа, одного из ключевых для судебной реформы

Понедельник, 13 сентября 2021, 13:22

Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета – орган с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель правления ОО "Фонд DEJURE" Михаил Жернаков.

"Совет судей только что заблокировал основную часть судебной реформы - запуск Этического совета и очищение Высшего совета правосудия. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За достойных кандидатов проголосовало 4 или 5 членов из 26", - сообщил Жернаков на своей странице в Facebook.

Всего Совет судей рассматривал 6 кандидатов.

Напомним, 10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания из них членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал ключевые для судебной реформы законы - о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 3711-р, который Рада после вето приняла повторно с поправками от президента, и №5068 - о реформировании Высшего совета правосудия (ВСП).

Ключевой голос в этическом совете согласно ему получили международные эксперты, как и призывал Украину президент Венецианской комиссии.

В середине июня послы стран Группы семи и ЕС обращались к Зеленскому с персональным письмом, в котором убеждали его в необходимости внесения изменений в законопроекты по реформированию ВСП и ВККС.

Читайте также: От аргументов к комплиментам: как G7 пытается остановить судебную катастрофу в Украине

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

Статьи

"Джавелины", "Северный поток-2" и будущее Киева в НАТО: интервью посла Украины в США

Оксана Маркарова: "Все не так просто, не все страны в НАТО одинаково нас поддерживают. Есть те, с кем идут дискуссии".
13 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир

После 9/11 маятник между демократией и безопасностью качнулся в сторону другой. Это стало мощным триггером для усиления позиций радикалов (укр.).
11 сентября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным

Впервые за последние годы Кремлю удалось получить существенные дивиденды от поддержки Лукашенко. Означает ли это конец суверенитета Беларуси? (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда