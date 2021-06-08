"Венеційка" просить Україну створити Етичну раду, яка не сподобається суддям

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо закликав Україну надати міжнародним експертам вирішальну роль в Етичній раді - органі, що добиратиме членів Вищої ради правосуддя, хоча це й не сподобається суддівській спільноті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у своєму виступі на конференції "Демократія в дії", повний текст якого публікує "Європейська правда".

Джанні Букіккіо зазначив, що "Венеційка" схвалює спрямованість законопроєкту №5068 для реформування ВРП та залучення міжнародних експертів до Етичної ради, зазначивши, що механізми з міжнародним компонентом здатні забезпечити об'єктивний підхід до вибору кандидатів або до покарань.

Водночас, наголосив він, важливо, щоб голоси міжнародних експертів були вирішальними.

Зокрема, Венеційська комісія рекомендує, щоб для ухвалення рішень Етичної ради за нього мали проголосувати щонайменше 4 з 6 її членів, з яких двоє - міжнародні експерти, а у разі розподілу голосів 3 на 3 голосування буде повторене і перевагу матиме група, що включає принаймні двох міжнародних експертів.

Переважна вага міжнародної складової також повинна бути у відбірковій комісії до ВККС - Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Цей підхід важко прийняти державі та суддям, але ми впевнені, що він необхідний. І я закликаю суддів бути терплячими та брати участь у процесі формування суспільної довіри. Необхідно боротися з лихом корупції, не створюючи при цьому нестабільності та ще більшої корупції", - наголосив президент Венеційської комісії.

Він зауважив, що цей підхід відповідає Конституції: наприклад, перевірка відповідно до законопроєкту №5068 давала би рекомендацію іншим органам (включаючи парламент, судову владу, адвокатуру, університети тощо) звільнити відповідного члена, але саме рішення залишатиметься за цими органами.

При цьому, зауважив Джанні Букіккіо, міжнародний компонент має бути чітко обмежений у часі. "Я би навіть сказав, що у разі, коли є чіткі ознаки, що національні та міжнародні члени ухвалюють однакові рішення – робота цього органу може бути припинена (достроково)", - додав він.

Президент "Венеційки" зазначив також, що підготовлені Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.

З повним текстом виступу можна ознайомитися у публікації: "Суддям буде важко таке прийняти": як має змінитися система правосуддя в Україні.