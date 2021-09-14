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У Німеччині заарештувала чоловіка, який продав Ірану обладнання для ядерної програми

Вівторок, 14 вересня 2021, 17:49

Німецька поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного в експорті обладнання, яке буде використовуватися в ядерних і ракетних програмах Ірану на порушення санкцій Європейського Союзу,

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція провела обшуки 11 місць, включаючи квартири та офіси у федеральних землях Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн та Північний Рейн-Вестфалія, пов'язаних з підозрюваним.

Підозрюваний, який має громадянство Німеччини та Ірану, відвантажив обладнання на суму 1,1 мільйона євро іранцю, компанія якого в Ірані була внесена ЄС у чорний список через закупівлю обладнання для ядерних та ракетних програм.

Генеральна прокуратура Німеччини повідомила, що підозрюваний звертався у 2018 та 2019 роках для закупівлі лабораторного обладнання. У січні 2020 року він відправив до Ірану два спектрометри, придбані за 166 000 євро, а через пів року відправив ще два, придбані за 388 000 євро.

Він не подавав заявку на отримання спеціальної експортної ліцензії, яка вимагається для доставки такого обладнання одержувачу, що потрапив до чорного списку ЄС.

Нагадаємо, Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.

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Іран Німеччина
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