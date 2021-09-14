В Германии арестовала мужчину, который продал Ирану оборудование для ядерной программы

Немецкая полиция арестовала мужчину, подозреваемого в экспорте оборудования, которое будет использоваться в ядерных и ракетных программах Ирана в нарушение санкций Европейского Союза,

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция провела обыски 11 мест, включая квартиры и офисы в федеральных землях Гамбург, Шлезвиг-Гольштейн и Северный Рейн-Вестфалия, связанных с подозреваемым.

Подозреваемый, который имеет гражданство Германии и Ирана, отгрузил оборудование на сумму 1,1 миллиона евро иранцу, компания которого в Иране была внесена ЕС в черный список из-за закупки оборудования для ядерных и ракетных программ.

Генеральная прокуратура Германии сообщила, что подозреваемый обращался в 2018 и 2019 годах за приобретением лабораторного оборудования. В январе 2020 года он отправил в Иран два спектрометра, приобретенные за 166 000 евро, а через полгода отправил еще два, приобретенные за 388 000 евро.

Он не подавал заявку на получение специальной экспортной лицензии, которая требуется для доставки такого оборудования получателю, попавшему в черный список ЕС.

Напомним, Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились и в дальнейшем поддерживать сотрудничество с целью поиска путей улаживания имеющихся споров.