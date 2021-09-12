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Іран поновлює співпрацю з МАГАТЕ

Неділя, 12 вересня 2021, 17:29

Іран і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) домовилися й надалі підтримувати наявну співпрацю з метою конструктивного пошуку шляхів залагодження наявних суперечок.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deutsche Welle, про це наголошується в поширеній 12 вересня спільній заяві за підсумками зустрічі у Тегерані генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й керівника Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммада Есламі. 

"У рамках наявної співпраці сторони вирішили підтримувати взаємодію і зустрічі на відповідних рівнях. З цією метою віцепрезидент і керівник ОАЕІ Есламі зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Гроссі на полях майбутньої генеральної конференції, а генеральний директор МАГАТЕ Гроссі найближчим часом також відвідає Тегеран для проведення консультацій на високому рівні з урядом країни", - зазначається в заяві.

Водночас у заяві наголошується, що інспектори МАГАТЕ зможуть знову проводити спостереження за ядерними об'єктами Ірану. "Інспекторам МАГАТЕ дозволено обслуговувати обладнання (відеокамери спостереження) і замінювати носії, які будуть зберігатися під спільними печатками МАГАТЕ й ОАЕІ". Спосіб і терміни узгоджуватимуться сторонами, йдеться в заяві.

Також під час зустрічі сторони "наголосили на необхідності залагодження питань у конструктивній атмосфері й винятково з технічним підходом" і "підтвердили дух співпраці", йдеться в заяві.

Поступка Ірану збільшує шанси досягти порозуміння із Сполученими Штатами щодо їх повернення до ядерної угоди, з якої Вашингтон вийшов з ініціативи президента Дональда Трампа. Детальніше про це - читайте у статті "Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном".

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Іран Ядерна зброя
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