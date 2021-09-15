У Грузії вперше хочуть фіксувати на камеру підрахунок голосів на дільницях

Процес підрахунку голосів на більшості виборчих дільниць на майбутніх місцевих виборах у Грузії вперше хочуть фіксувати на відеокамери.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия", про це заявив голова Центральної виборчої комісії Георгій Каландарішвілі.

"Крім того, що увесь процес буде записаний - що зніме багато питань, задля прозорості наступного дня після голосування ці відеозаписи будуть оприлюднені", - сказав Каландарішвілі.

За його словами, зйомка буде відбуватися на 3200 виборчих дільницях, а щодо публікації записів завершують перемовини з одною з "надійних та безпечних міжнародних платформ".

"Реформа виборчої системи також передбачає зміну, за якою протягом шести днів з дня голосування у всіх окружних виборчих комісіях повинні перерахувати голоси з п’яти випадково обраних дільниць, що забезпечує додатковий запобіжник у процесі. Під час цього перерахунку відеозйомка також буде забезпечена", - сказав голова ЦВК.

Нагадаємо, місцеві вибори у Грузії заплановані на 2 жовтня. Громадяни обиратимуть мерів міст та муніципалітетів і депутатів рад-сакребуло.

Опозиційні сили називають вибори "референдумом" довіри до правлячої партії "Грузинська мрія" через те, що угода про вихід з політичної кризи за посередництва ЄС передбачала дострокові парламентські вибори в 2022 році, якщо на місцевих "Мрія" набере менше 43%.

Нагадаємо, "Грузинська мрія" у липні вийшла з угоди, укладеної за посередництва ЄС, аргументуючи це тим, що до неї (на той момент) так і не приєдналась найбільша опозиційна партія "Єдиний національний рух". Проте на початку вересня ЄНР все ж підписав документ.