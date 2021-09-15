В Грузии впервые хотят фиксировать на камеру подсчет голосов на участках

Процесс подсчета голосов на большинстве избирательных участков на предстоящих местных выборах в Грузии впервые хотят фиксировать на видеокамеры.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.

"Кроме того, что весь процесс будет записан - что снимет много вопросов, для прозрачности на следующий день после голосования эти видеозаписи будут обнародованы", - сказал Каландаришвили.

По его словам, съемка будет происходить на 3200 избирательных участках, а по поводу публикации записей завершают переговоры с одной из "надежных и безопасных международных платформ".

"Реформа избирательной системы также предусматривает изменение, по которому в течение шести дней со дня голосования во всех окружных избирательных комиссиях должны пересчитать голоса с пяти случайно выбранных участков, что обеспечивает дополнительный предохранитель в процессе. Во время этого пересчета видеосъемка также будет обеспечена", - сказал председатель ЦИК.

Напомним, местные выборы в Грузии запланированы на 2 октября. Граждане будут избирать мэров городов и муниципалитетов и депутатов советов-сакребуло.

Оппозиционные силы называют выборы "референдумом" доверия к правящей партии "Грузинская мечта" из-за того, что соглашение о выходе из политического кризиса при посредничестве ЕС предусматривало досрочные парламентские выборы в 2022 году, если на местных "Мечта" наберет меньше 43%.

"Грузинская мечта" в июле вышла из соглашения, заключенного при посредничестве ЕС, аргументируя это тем, что к нему (на тот момент) так и не присоединилась крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение". Однако в начале сентября ЕНД все же подписала документ.