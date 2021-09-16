Швеція запропонує вакцину від коронавірусу дітям віком 12-15 років

Уряд Швеції оголосив, що розгорне вакцинацію проти коронавірусу серед дітей у віці від 12 до 15 років, починаючи з цієї осені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Тільки за допомогою вакцинації ми можемо повернутися до більш нормального життя", - сказав прем'єр-міністр Стефан Льовен на спеціальній пресконференції.

Швеція слідом за іншими країнами буде пропонувати вакцину дітям старше 12 років з початку листопада. Вакцина зараз доступна в Швеції для всіх у віці старше 16 років, і в цій віковій групі 73% людей отримали обидві дози.

"Вакцина захистить дітей від серйозних захворювань, але також допоможе нам зберегти роботу шкіл", - сказала міністр освіти Анна Екстрем.

У заяві Агентства громадської охорони здоров'я відзначається, що діти піддаються більш низькому ризику серйозного захворювання від COVID-19, ніж дорослі, але ризик все ще існує. У Швеції трохи менше 250 дітей постраждали від так званого мультисистемного запального синдрому у зв'язку з COVID-19.

Агентство заявило, що найбільш важливим заходом щодо скорочення поширення COVID-19, в тому числі серед дітей, є продовження вакцинації дорослих від вірусу.

Раніше повідомлялося, що Швеція планує з кінця вересня скасувати майже всі обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.