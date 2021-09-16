Швеция предложит вакцину от коронавируса детям в возрасте 12-15 лет

Правительство Швеции объявило, что развернет вакцинацию против коронавируса среди детей в возрасте от 12 до 15 лет, начиная с этой осени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Только с помощью вакцинации мы можем вернуться к более нормальной жизни", - сказал премьер-министр Стефан Левен на специальной пресс-конференции.

Швеция вслед за другими странами будет предлагать вакцину детям старше 12 лет с начала ноября. Вакцина сейчас доступна в Швеции для всех в возрасте старше 16 лет, и в этой возрастной группе 73% людей получили обе дозы.

"Вакцина защитит детей от серьезных заболеваний, но также поможет нам сохранить работу школ", - сказала министр образования Анна Экстрем.

В заявлении Агентства общественного здравоохранения отмечается, что дети подвергаются более низком риске серьезного заболевания от COVID-19, чем взрослые, но риск все еще существует. В Швеции чуть меньше 250 детей пострадали от так называемого мультисистемного воспалительного синдрома в связи с COVID-19.

Агентство заявило, что наиболее важным мероприятием по сокращению распространения COVID-19, в том числе среди детей, является продолжение вакцинации взрослых от вируса.

Ранее сообщалось, что Швеция планирует с конца сентября отменить почти все ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.