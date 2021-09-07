Швеція в кінці вересня скасує майже всі коронавірусні обмеження

Швеція планує з кінця вересня скасувати майже всі обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це оголосила міністерка з соціальних питань Лена Халленгрен.

З 29 вересня планується перейти до четвертого з п’яти етапів послаблення обмежень, що означає скасування обмежень на масові заходи.

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"Скасовуються фактично всі обмеження - ліміти на кількість учасників всередині приміщень і надворі, а також вимоги щодо дистанції між сидіннями… Це важливий сигнал для організаторів по всій країні", - зазначила міністерка культури Аманда Лінд.

Міністерка Халленгрен зауважила, що у Швеції повністю вакциновані від коронавірусу вже 70% дорослого населення, і 80% отримали принаймні одну дозу.

"Ми зараз у новій, значно кращій ситуації. Серйозно хворіють і потрапляють у лікарні в основному невакциновані", - зазначила вона.

Уряд планує розглянути можливість застосування ковід-сертифікатів на особливо великих масових заходах, але, за словами Халленгрен, не йдеться про те, щоб робити таку вимогу обов’язковою для проведення великих заходів.

Чинні правила у Швеції передбачають, що всередині приміщень можливі масові заходи до 300 осіб за наявності фіксованих місць, і 50 - без фіксованих місць. Надворі можна проводити заходи до 3000 учасників, а також більше, якщо організатори розбивають територію події на секції, де люди не перетинаються. На матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату світу між Швецією та Іспанією, наприклад, було понад 15 тисяч глядачів.

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