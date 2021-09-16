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КНДР показала запуск балістичної ракети з потяга

фото, відео
Четвер, 16 вересня 2021, 17:29

Північна Корея опублікувала фото і відео запуску балістичних ракет малої дальності з вагона потягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yonhap.

"Залізничний ракетний полк взяв участь у навчаннях з завданням уразити ціль за 800 кілометрів від свого місця розташування після переходу в центральний гірський район на світанку 15 вересня", - повідомило офіційне центральне інформаційне агентство КНДР (KCNA).

У KCNA заявили, що ракети точно вразили ціль в Японському морі.

На відеокадрах можна побачити, як поїзд виїжджає з тунелю, дах вагона розкривається і відбувається запуск ракети.

У KCNA заявили, що навчання були організовані з метою "підвищити здатність завдавати інтенсивного одночасного удару по силах, які становлять для нас загрозу, під час проведення необхідних військових операцій".

 

Нова система дозволить КНДР мати кращу мобільність при пуску ракет по своїй залізничній мережі по всій країні. За словами експертів, такий потяг також може бути замаскований під пасажирський і його буде важче відстежити з військових супутників, що ускладнює виявлення ознак неминучого запуску ракети.

Ці випробування стали другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятим запуском з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

Нагадаємо, у понеділок Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії. 

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