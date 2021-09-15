КНДР вдруге за рік здійснила запуск балістичних ракет 

Північна Корея у середу здійснила запуск двох балістичних ракет у Японське море.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap, про це заявили в об’єднаному генштабі Південної Кореї.

Ракети невизначеного типу були випущені пообіді за місцевим часом. Розвідка Південної Кореї та США з’ясовують деталі запуску, повідомили у відомстві.

"Наші військові зберігають повну готовність, у тісній співпраці з США", - додали у повідомленні.

Детальніша інформація - про те, куди саме влучили ракети і якою була їхня дальність - наразі не повідомляється.

Японія також повідомила, що помітила запуск і що це може бути балістична ракета, пише BBC. Прем’єр Японії Йосіхіде Суга засудив запуск і заявив, що це підрива мир і безпеку в регіоні.

Цей запуск наразі є другим запуском балістичних ракет КНДР за 2021 рік, та п’ятий запуск з тих, про які відомо, якщо брати до уваги також крилаті ракети.

Резолюції Ради безпеки ООН забороняють КНДР здійснювати запуски балістичних ракет.

Нагадаємо, у понеділок Північна Корея заявила про успішні випробування "крилатої ракети нового типу", яка потенційно могла б влучати в цілі на території Японії.

Останніми тижнями Пхеньян підвищує напругу. Минулого місяця КНДР заявила про "безпекову кризу", реагуючи на військові навчання Південної Кореї та США.

Також є ознаки того, що КНДР знову запускає ядерний реактор у Йонбьоні.