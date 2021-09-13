Північна Корея тестово запустила крилату ракету великої дальності

Північна Корея здійснила тестовий запуск крилатої ракети великої дальності, яка потенційно могла б вразити цілі на території Японії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це повідомили держЗМІ.

Тестові запуски здійснили протягом вихідних, зазначається, що ракети пускали на 1500 км. Це назвали стратегічно важливим випробуванням для того, щоб гарантувати безпеку Північної Кореї і забезпечити "потужне стримування".

Нові випробування можуть свідчити, що Північна Корея, попри економічну скруту, все ще має гроші на розробку зброї.

В експертних колах є думки, що це перша крилата ракета великої дальності, яка потенційно може нести ядерну боєголовку.

Рада Безпеки ООН заборонила Північній Кореї проводити випробування балістичних ракет. Їх вважають більш небезпечними через здатність нести потужніший заряд, сягати далі та рухатись з більшою швидкістю.

Представник уряду Японії Катсунобу Като заявив, що країна серйозно стурбована з приводу випробувань і разом із США та Південною Кореєю стежить за ситуацією.

Агентство Yonhap повідомило, що військові фахівці Південній Кореї ретельно аналізують останні тестові запуски разом з розвідкою США.

В командуванні ЗС США Тихоокеанського регіону заявили, що вбачають у випробуванні підтвердження того, що Північна Корея і далі зосереджена на військових програмах і що це становить загрозу для її найближчих сусідів та міжнародної спільноти. Також вони запевнили у непохитній готовності США захищати своїх союзників, Південну Корею та Японію.

Цього тижня планується зустріч посадовців високого рівня від усіх трьох країн щодо Північної Кореї та її ядерних програм.

Нагадаємо, Північна Корея вперше за президентства Джо Байдена здійснила запуски ракет в кінці березня, заявивши, що випробувала "керовану тактичну ракету нового типу".

Президент США Джо Байден після того заявив, що США реагуватимуть належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.