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КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда

Четверг, 16 сентября 2021, 17:29

Северная Корея опубликовала фото и видео запуска баллистических ракет малой дальности с вагона поезда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap.

"Железнодорожный ракетный полк принял участие в учениях с задачей поразить цель в 800 километрах от своего местоположения после перехода в центральный горный район на рассвете 15 сентября", - сообщил официальный центральное информационное агентство КНДР (KCNA).

В KCNA заявили, что ракеты точно поразили цель в Японском море.

На видеокадрах можно увидеть, как поезд выезжает из туннеля, крыша вагона раскрывается и происходит запуск ракеты.

 

В KCNA заявили, что учения были организованы с целью "повысить способность наносить интенсивный одновременный удар по силам, которые представляют для нас угрозу, при проведении необходимых военных операций".

Новая система позволит КНДР иметь лучшую мобильность при пуске ракет по своей железнодорожной сети по всей стране. По словам экспертов, этот поезд также может быть замаскирован под пассажирский и его будет труднее отследить с военных спутников, что затрудняет выявление признаков запуска ракеты.

Эти испытания стали вторым запуском баллистических ракет КНДР за 2021 год и пятым из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

Напомним, в понедельник Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

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