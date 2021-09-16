В ОП розповіли про результати зустрічі з послами G7 і суддями щодо блокування судової реформи

В Офісі президента відбулася зустріч, присвячена імплементації законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ОП.

На зустрічі були присутні очільники органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також посли країн Групи семи.

Голова комітету Верховної ради з питань правової політики Андрій Костін закликав Раду суддів України виконати покладену на неї законом місію та делегувати своїх представників до Етичної ради, щоб це не сприймалося як блокування реформи ВРП і судової реформи як такої.

"Задля того, щоб паралельно відбувався конкурсний відбір на вакантні посади у ВРП і перевірка чинних членів ВРП, Етична рада має бути сформована не пізніше початку жовтня", - сказав він.

Голова РСУ Богдан Моніч запевнив, що "Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо". Водночас Моніч заявив, що РСУ підготувала пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська зазначила, що "хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб".

Глава представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що судова реформа є не лише внутрішнім питанням для України, її успішна реалізація прямо визначатиме зовнішньополітичний імідж країни, залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

Учасники зустріч також підготували спільну заяву, в якій, зокрема, йдеться, що вони "занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом 30 днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час".

Вони також наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їхньої роботи.

Як повідомлялося, 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу за участю міжнародних експертів, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

10 вересня міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання з-поміж них членів відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

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