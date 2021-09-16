В ОПУ рассказали о результатах встречи с послами G7 и судьями по блокированию судебной реформы

В Офисе президента состоялась встреча, посвященная имплементации законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины и о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ОП.

На встрече присутствовали руководители органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представители парламента, а также послы стран Группы семи.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал Совет судей Украины выполнить возложенную на него законом миссию и делегировать своих представителей в Этический совет, чтобы это не воспринималось как блокирование реформы ВСП и судебной реформы как таковой.

"Для того чтобы параллельно происходили конкурсный отбор на вакантные должности в ВСП и проверка его действующих членов, Этический совет должен быть сформирован не позднее начала октября", - сказал он.

Председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем". В то же время Монич заявил, что Совет судей подготовил предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что "хотя Совет судей и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон, и они в дальнейшем будут голосовать, пока не изберут этих представителей".

Глава представительства ЕС Матти Маасикас отметил, что судебная реформа является не только внутренним вопросом для Украины, ее успешная реализация прямо определять внешнеполитический имидж страны, привлечение международной помощи и инвестиций.

Участники встречи также подготовили совместное заявление, в котором, в частности, говорится, что они "обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение 30 дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований Закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей отставке в состав Этического совета, чем отложил его формирование на неопределенное время".

Они также настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и начала их работы.

Как сообщалось, 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из кандидатов по своей квоте на должности членов Этического совета - органа с участием международных экспертов, который должен играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания из них членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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