Парламент Грузії розгляне позбавлення мандата лідера найбільшої опозиційної партії

Лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" і кандидата на пост мера Тбілісі Ніку Мелію можуть позбавити депутатського мандата за його бажанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Georgia.

Парламент Грузії у п’ятницю розгляне питання про дострокове позбавлення Мелії депутатських повноважень на засідання комітету з процедурних питань, після цього обговорення винесуть на пленарне засідання.

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В кінці липня Мелія відмовився від депутатського мандата, після того, як правляча партія "Грузинська мрія" заявила про анулювання угоди з опозицією, підписану за посередництва ЄС.

"Скільки б вони не говорили, що вони вийшли з угоди - вони не вийшли, а порушили її. І саме через порушення цієї угоди, на знак протесту, Ніка Мелія покинув парламент. Зараз його питання розглядається прискорено... Вони хочуть залишити Ніку Мелію без імунітету", - заявив член ЄНР Роман Гоцирідзе журналістам.

У правлячій партії вказують на те, що питання позбавлення Мелії депутатських повноважень розглядається відповідно до регламенту.

На початку 2021 року парламент Грузії десятого скликання вже позбавляв Мелію депутатського імунітету. За цим 23 лютого послідував арешт Мелії за звинуваченням в організації та участі в масовому насильстві, і спробі штурму парламенту в червні 2019 року.

Щоб затримати лідера опозиції, владі довелося провести спецоперацію і штурмувати офіс партії.

Тбіліський міський суд на початку травня змінив запобіжний захід Мелії, звільнивши його з попереднього ув'язнення під заставу.

Крім того, Мелія був позбавлений депутатського імунітету і під час парламенту дев'ятого скликання в грудні 2019 року, після того, як Тбіліський міський суд визнав його винним у справі про банкрутство банку "Карту" в 2011 році.