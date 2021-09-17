Парламент Грузии рассмотрит лишение мандата лидера крупнейшей оппозиционной партии

Лидера крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и кандидата на пост мэра Тбилиси Нику Мелию могут лишить депутатского мандата по его желанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Новости-Грузия.

Парламент Грузии в пятницу рассмотрит вопрос о досрочном лишении Мелии депутатских полномочий на заседании комитета по процедурным вопросам, после этого обсуждения вынесут на пленарное заседание.

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В конце июля Мелия отказался от депутатского мандата, после того, как правящая партия "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве ЕС.

"Сколько бы они не говорили, что они вышли из соглашения - они не вышли, а нарушили его. И именно из-за нарушения этого соглашения, в знак протеста, Ника Мелия покинул парламент. Сейчас его вопрос рассматривается ускоренно... Они хотят оставить Нику Мелию без иммунитета", - заявил член ЕНД Роман Гоциридзе журналистам.

В правящей партии указывают на то, что вопрос о лишении Мелии депутатских полномочий рассматривается в соответствии с регламентом.

В начале 2021 года парламент Грузии уже лишал Мелию депутатского иммунитета. За этим 23 февраля последовал арест Мелии по обвинению в организации и участии в массовом насилии, и попытке штурма парламента в июне 2019 года.

Чтобы задержать лидера оппозиции, власти пришлось провести спецоперацию и штурмовать офис партии.

Тбилисский городской суд в начале мая изменил меру пресечения Мелии, освободив его из предварительного заключения под залог.

Кроме того, Мелия был лишен депутатского иммунитета и при парламенте девятого созыва в декабре 2019 года, после того, как Тбилисский городской суд признал его виновным по делу о банкротстве банка "Карту" в 2011 году.