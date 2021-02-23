Арешт лідера партії Саакашвілі: з’явилося відео штурму 

З’явилося відео штурму поліцією офісу найбільшої опозиційної партії Грузії "Єдиний національний рух" та затримання її лідера Никанора Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда". Відеозапис опублікували суспільне ТБ Грузії та Імеді.

Ніка Мелія після рішення суду про зміну йому запобіжного заходу на арешт 17 лютого фактично жив в офісі партії.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

Вранці 23 лютого поліція зайшла в офіс та штурмом взяла кімнату, у якій він перебував.

На відео можна бачити, як Мелію під вигуки прихильників "Ніка! Ніка" виводять спецпризначенці.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", під час штурму затримали загалом 21 активіста - "за непокору законним вимогам правоохоронців".

Про те, які наслідки для Грузії можуть мати останні події - дивіться у відеокоментарі Юрія Панченка.