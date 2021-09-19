Ла-Манш за три дні перетнули понад 400 нелегальних мігрантів

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії заявило, що понад 400 мігрантів перетнули Ла-Манш за три дні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У середу через протоку переправилися 85 осіб, у четвер - 222, в п'ятницю - 174 людини.

За словами представника Міністерства внутрішніх справ, французька влада не дозволила 267 людям перетнути кордон на дев'яти човнах за той же період.

Цього року понад 15 100 осіб прибули до Британії на невеликих човнах. У 2020 році протоку перетнули близько 8400 осіб, що в чотири рази більше, ніж в 2019 році.

"Цей неприйнятне зростання числа небезпечних перетинів викликане злочинними угрупованнями і сплеском нелегальної міграції по всій Європі. Ла-Манш - один з найнебезпечніших і завантажених судноплавних шляхів у світі. Багато мігрантів приїжджають з найбідніших і хаотичних частин світу, і багато хто просить притулку, як тільки їх забере британська влада , - сказав представник берегової охорони.

В середині серпня у Ла-Манші потонув мігрант з Еритреї, минулого року - четверо людей з курдської родини, що прямувала з Іраку. Тіло їхньої найменшої дитини знайшли багато місяців потому біля берегів Норвегії.

Нагадаємо, нещодавно у Британії заявили, що розвертатимуть назад до Франції човни з мігрантами, яким все ж вдається наблизитись до берегів. В МВС Франції відповіли, що не терпітимуть будь-якого шантажу.