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Ла-Манш за три дня пересекли более 400 нелегальных мигрантов

Воскресенье, 19 сентября 2021, 11:57

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что более 400 мигрантов пересекли Ла-Манш за три дня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В среду через пролив переправились 85 человек, в четверг - 222, в пятницу - 174 человека.

По словам представителя Министерства внутренних дел, французские власти не позволили 267 людям пересечь границу на девяти лодках за тот же период.

В этом году более 15 100 человек прибыли в Великобританию на небольших лодках. В 2020 году пролив пересекли около 8400 человек, что в четыре раза больше, чем в 2019 году.

"Этот неприемлемый рост числа опасных пересечений вызван преступными группировками и всплеском нелегальной миграции по всей Европе. Ла-Манш - один из самых опасных и загруженных судоходных путей в мире. Многие мигранты приезжают из самых бедных и хаотичных частей мира, и многие просят убежища, как только их заберут британские власти", - сказал представитель береговой охраны.

В середине августа в Ла-Манше утонул мигрант из Эритреи, в прошлом году - четыре человека из курдской семьи, которая направлялась из Ирака. Тело их маленького ребенка нашли много месяцев спустя у берегов Норвегии.

Напомним, недавно в Британии заявили, что будут разворачивать назад ​​лодки с мигрантами, которым все же удается приблизиться к берегам. В МВД Франции ответили, что не потерпят любого шантажа.

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