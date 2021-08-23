Румунія підтримує прагнення України стати членом ЄС та НАТО - прем’єр

Румунія підтримує прагнення України стати членом європейської та євроатлантичної спільноти.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.

"І Румунія вважає, що коли будуть виконані всі умови, Україна стане гідним членом спільної європейської родини. Для цього безумовно потрібна широка підтримка громадськості, політична воля і я закликаю керівництво України до необхідних реформ задля досягнення процвітання і розвитку", - сказав Кицу.

Він зазначив, що проведення саміту показує, наскільки серйозні загрози існують у Чорноморському регіоні.

"Румунія абсолютно віддана політиці невизнання незаконної анексії Криму. Ми розуміємо виклики та загрози у Чорноморському регіоні і цей саміт підтверджує серйозність цих загроз. Тому ми повинні спільно шукати ефективні рішення цих проблем. Цей форум дозволить консолідувати нашу співпрацю", - додав він.

Раніше прем'єр Словаччини пообіцяв, що його країна допомагатиме Україні у відновленні територіальної цілісності та підтримуватиме санкції проти РФ, поки триватиме анексія Криму.