Правящая коалиция Румынии оказалась на грани распада

Центристская правящая коалиция Румынии столкнулась с возможным крахом в четверг, поскольку одна из партий отказалась от поддержки премьер-министра из-за увольнения министра юстиции.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Увольнение Стилиана Иона усилило раскол в центристской коалиции, в которую входят либералы премьер-министра Кыцу, центристская USR-Plus и этническая венгерская партия UDMR.

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Хотя досрочные выборы считаются маловероятными, разрыв в коалиции может поставить под угрозу программу правительства по сокращению дефицита бюджета и сдерживанию пандемии.

"Мы просим скорейших переговоров о назначении нового премьера для формирования нового правительства", - заявила партия USR-Plus, которую представлял министр Ион.

"Если на переговорах по коалиции не удастся согласовать нового премьер-министра, USR-Plus поддержит вотум недоверия правительству", - добавили в партии.

Ион был отправлен в отставку поздно вечером в среду после того, как USR-Plus выступила против постановления правительства о создании схемы финансирования развития региональной инфраструктуры на сумму 50 млрд леев (12 млрд долларов), которая дала бы местным мэрам доступ к фондам с ограниченным надзором.

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Флорин Кыцу заявил, что эта программа является средством для второй беднейшей страны ЕС модернизировать села, в которых нет дорог, водопровода и коммунального сервиса. Он сказал, что Ион ​​подорвал эту инициативу.

Критики заявляли, что аналогичные программы предыдущие премьеры использовали, чтобы заручиться поддержкой местных властей, что имеет решающее значение при всеобщих выборов.

Утверждение программы регионального развития может также помочь Кыцу добиться лидерства в Либеральной партии во время внутренних партийных выборов в конце этого месяца.

Ион стал вторым министром USR-Plus, которого Кыцу отправил в отставку в этом году, не посоветовавшись с младшей партией.

Президенту Клаусу Йоханнису еще предстоит утвердить отставку Иона. Пока он не принял решение.