Зеленський ​​розраховує на офіційну підтримку Румунією майбутнього членства України в ЄС

Президент Володимир Зеленський розраховує на підписання з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом декларації про визнання європейської перспективи України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський заявив на брифінгу в Кишиневі після зустрічі з президентами Молдови, Польщі та Румунії.

"Наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав "Асоційованого тріо". Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою Європейського Союзу окремо. Я вдячний президентові Анджею Дуді за те, що Польща однією з перших зафіксувала свою підтримку в нашій двосторонній декларації", - сказав Зеленський.

"Я дуже розраховую, що незабаром аналогічну декларацію ми підпишемо з президентом Румунії", - додав український президент.

Він висловив переконання, що серйозність намірів Європейського Союзу у цьому питанні має засвідчити майбутній саміт "Східного партнерства".

Як повідомлялося, під час першого саміту "Асоційованого тріо" у Батумі в липні президенти України, Грузії та Молдови підписали Декларацію щодо європейської інтеграції.

Декларація визначає, що угоди про асоціацію з ЄС є ключовими дорожніми картами реформ, і продовження їхньої імплементації становить основу для зміцнення політичної асоціації та подальшого поглиблення економічної та галузевої інтеграції трьох асоційованих партнерів з Євросоюзом.

Крім того, раніше три країни зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС – Литва, Латвія та Польща. Із цими державами були підписані декларації щодо європейської перспективи України. Ці документи не були оприлюднені публічно.

Також Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС.

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