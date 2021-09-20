Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН

Понеділок, 20 вересня 2021, 15:51

Президент України Володимир Зеленський вилетів до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Про це стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" з дипломатичних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Виступ із промовою Зеленського на Генасамблеї ООН запланований на другу половину середи, зазначило агентство.

Читайте також
Глава МЗС Угорщини може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію "Спутником V"

Як повідомляв прессекретар президента України Сергій Никифоров, Зеленський проведе у США низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, серед яких генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Також заплановано зустрічі президента України з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

21 вересня у Зеленського запланована зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії.

Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Також стало відомо, що Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський ООН
powered by lun.ua

Статті

Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки

Безпекова угода США, Британії та Австралії спричинила скандал у трансатлантичній спільноті та стала викликом амбіціям Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.
20 вересня 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди

Східний фланг НАТО: як Румунія шукає інструменти для стримування РФ

Румунія однією з перших держав регіону відчула небезпеку від РФ, почавши вибудовувати систему противаг російському впливу.
20 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Серйозність ситуації на газовому ринку не означає неминучість програшу. Україна може зберегти транзит, завантажити ГТС і при цьому значно знизити ціни.  
18 вересня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)