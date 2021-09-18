Генасамблея ООН розгляне питання тимчасово окупованих територій України 

Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

"Ми вітаємо сьогоднішнє рішення Генасамблеї ООН щодо внесення пункту про тимчасово окуповані території України до порядку денного 76-ї сесії. З нетерпінням очікуємо предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН", - йдеться в повідомленні МЗС України у Twitter.

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У п’ятницю 17 вересня прессекретар глави української держави Сергій Никифоров повідомив, що президент України Володимир Зеленський 20 вересня відправиться до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН.

Зеленський виступить із промовою ​​і матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав.

Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.

Зеленський у 2019 році вже їздив до Нью-Йорка та виступав з трибуни Генасамблеї ООН на загальних дебатах 74-ї сесії.