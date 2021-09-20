Зеленський у США проведе спільну зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії
Президенти України, Польщі, Молдови та прем'єр-міністр Грузії проведуть спільну зустріч в Нью-Йорку в рамках візиту на Генеральну асамблею ООН.
Як повідомляє "Європейська правда", зустріч анонсована на сайті президента Польщі.
Зустріч Володимира Зеленського, Анджея Дуди, Маї Санду та Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня в Генеральному консульстві Польщі в Нью-Йорку.
Як відомо, Зеленський 20 вересня відправиться до США, де візьме участь у Генасамблеї ООН.
Український президент виступить із промовою і матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав.
Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.
Також стало відомо, що Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії.