У Ла-Манші врятували близько 70 нелегальних мігрантів, що намагались досягти Британії

Посеред Ла-Маншу підібрали 66 нелегальних мігрантів, які намагались добратися до берегів Англії на ненадійних човнах.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Мігрантів підібрали далеко від берега в районі Па-де-Кале. Про інцидент повідомила префектура 23 вересня. Для порятунку людей служби здійснили чотири рейди.

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Це вже третій випадок за цей тиждень.

Починаючи з кінця 2018 року, маршрут через Ла-Манш стає все більш популярним для мігрантів, які намагаються потрапити в Британію, попри всі запобіжні заходи і попередження, що така мандрівка небезпечна для життя - через інтенсивний рух важких суден, сильні течії і низьку температуру води.

Цього року через Ла-Манш прибули до Британії на невеликих човнах понад 15 400 осіб. з яких близько 3500 підібрали в загрозливій для життя ситуації. В окремі дні до Англії прибували понад 100 і понад 200 нелегалів за добу. У 2020 році протоку перетнули близько 8400 осіб, що в чотири рази більше, ніж в 2019 році.

В середині серпня у Ла-Манші потонув мігрант з Еритреї, минулого року - четверо людей з курдської родини, що прямувала з Іраку. Тіло їхньої найменшої дитини знайшли багато місяців потому біля берегів Норвегії.

Нагадаємо, нещодавно у Британії заявили, що розвертатимуть назад до Франції човни з мігрантами, яким все ж вдається наблизитись до берегів.