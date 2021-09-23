В Ла-Манше спасли около 70 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Британию

Посреди Ла-Манша подобрали 66 нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до берегов Англии на ненадежных лодках.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Мигрантов подобрали далеко от берега в районе Па-де-Кале. Об инциденте сообщила префектура 23 сентября. Для спасения людей службы провели четыре рейда.

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Это уже третий случай за эту неделю.

Начиная с конца 2018 года, маршрут через Ла-Манш становится все более популярным для мигрантов, которые пытаются попасть в Британию, несмотря на все меры предосторожности и предупреждения, что такое путешествие опасно для жизни - из-за интенсивного движения тяжелых судов, сильных течений и низкой температуры воды.

В этом году через Ла-Манш прибыли в Британию на небольших лодках более 15 400 человек, из которых около 3500 подобрали в угрожающей для жизни ситуации. В отдельные дни в Англию прибывали более 100 и более 200 нелегалов в сутки. В 2020 году пролив пересекли около 8400 человек, что в четыре раза больше, чем в 2019 году.

В середине августа в Ла-Манше утонул мигрант из Эритреи, в прошлом году - четыре человека из курдской семьи, которая направлялась из Ирака. Тело их маленького ребенка нашли много месяцев спустя у берегов Норвегии.

Напомним, недавно в Британии заявили, что будут поворачивать назад во Францию ​​лодки с мигрантами, которым все же удается приблизиться к берегам.