У берегов Нидерландов задержали двух украинцев по подозрению в перевозке нелегалов

У берегов Нидерландов полиция и таможенники задержали яхту с двумя капитанами-украинцами, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW/dpa.

Задержание произошло 25 сентября, около города Оуддорп в провинции Зеландия. Яхта направлялась к берегам Британии. Пограничная полиция заподозрила обоих капитанов судна в контрабанде людей.

In samenwerking met @Kustwacht_nl, @Politie_Rdam en @Douane is vannacht een zeiljacht op zee thv Ouddorp onderschept waarop 11 Albanezen verstopt zaten. Onze recherche doet verder onderzoek, de 2 schippers uit Oekraïne zijn aangehouden voor mensensmokkel. pic.twitter.com/txIXv1IB6T — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) September 25, 2021

"В последнее время у берегов Нидерландов было остановлено несколько парусных судов контрабандистов людьми", - заявил представитель полиции информагентства ANP.

Как известно, в последние месяцы в Британию через Ла-Манш пытается попасть все больше нелегальных мигрантов, несмотря на то, что маршрут опасен для жизни. Регулярно поступают сообщения о спасении очередной группы людей.

Недавно в Британии заявили, что будут разворачивать назад во Францию ​​лодки с мигрантами, которым все же удается приблизиться к берегам.