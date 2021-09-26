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Укр / Рус

У берегов Нидерландов задержали двух украинцев по подозрению в перевозке нелегалов

Воскресенье, 26 сентября 2021, 10:29

У берегов Нидерландов полиция и таможенники задержали яхту с двумя капитанами-украинцами, на борту которой обнаружили 11 мигрантов из Албании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW/dpa. 

Задержание произошло 25 сентября, около города Оуддорп в провинции Зеландия. Яхта направлялась к берегам Британии. Пограничная полиция заподозрила обоих капитанов судна в контрабанде людей.

"В последнее время у берегов Нидерландов было остановлено несколько парусных судов контрабандистов людьми", - заявил представитель полиции информагентства ANP.

Как известно, в последние месяцы в Британию через Ла-Манш пытается попасть все больше нелегальных мигрантов, несмотря на то, что маршрут опасен для жизни. Регулярно поступают сообщения о спасении очередной группы людей.

Недавно в Британии заявили, что будут разворачивать назад во Францию ​​лодки с мигрантами, которым все же удается приблизиться к берегам.

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Нидерланды
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