Лідер блоку Меркель попри провал на виборах готовий почати переговори про коаліцію

Лідер німецької консервативної партії Християнсько-демократичний союз Армін Лашет готовий почати переговори з "Зеленими" і Вільною демократичною партією для формування коаліції "Ямайка" попри історично низький результат своєї партії на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами Лашета, президія ХДС ухвалила рішення почати переговори про формування коаліції "Ямайка".

"У Німеччині людина, яка збирає за собою більшість у Бундестазі, стає канцлером", - зазначив Лашет.

За його словами, коаліція – це не нав’язаний шлюб і не простий математичний розрахунок. "Це має бути політичний проєкт, у якому кожен повинен прагнути створити щось позитивне для країни", - сказав Лашет.

Також за його словами, перше місце на виборах не гарантує право формувати уряд.

"З 25% голосів ви не маєте кращої стартової позиції для дискусій, ніж з 24% голосів", - заявив Лашет.

Слід зазначити, що Олаф Шольц, кандидат на посаду канцлера та лідер СДПН, яка здобула на виборах перше місце, також сказав, що він прагне створити коаліцію з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (СвДП).

За попередніми результатами, СДПН набрала 25,7% голосів випередивши консервативний блок ХДС/ХСС, який став другим із найгіршим результатом у свої історії - 24,1% голосів.

"Зелені" стали третіми, набравши 14,8% голосів, а "Вільні демократи" посіли четверте місце - 11,5% голосів.

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