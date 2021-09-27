Лидер блока Меркель, несмотря на провал на выборах, готов начать переговоры о коалиции

Лидер немецкой консервативной партии Христианско-демократический союз Армин Лашет готов начать переговоры с "Зелеными" и Свободной демократической партией для формирования коалиции "Ямайка", несмотря на исторически низкий результат своей партии на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По словам Лашета, президиум ХДС принял решение начать переговоры о формировании коалиции "Ямайка".

"В Германии человек, который собирает за собой большинство в Бундестаге, становится канцлером", - отметил Лашет.

По его словам, коалиция - это не навязанный брак и не простой математический расчет. "Это должен быть политический проект, в котором каждый должен стремиться создать что-то положительное для страны", - сказал Лашет.

Также, по его словам, первое место на выборах не гарантирует право формировать правительство.

"С 25% голосов вы не в лучшей стартовой позиции для дискуссий, чем с 24% голосов", - заявил Лашет.

Следует отметить, что Олаф Шольц, кандидат на пост канцлера и лидер СДПГ, которая получила на выборах первое место, также сказал, что он хочет создать коалицию с "Зелеными" и либеральными "Свободными демократами" (СвДП).

По предварительным результатам, СДПГ набрала 25,7% голосов опередив консервативный блок ХДС/ХСС, который стал вторым с худшим результатом в свои истории - 24,1% голосов.

"Зеленые" стали третьими, набрав 14,8% голосов, а "Свободные демократы" заняли четвертое место - 11,5% голосов.

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