Лідер СДПН розповів, з ким хоче створити коаліцію після перемоги на виборах у Німеччині

Соціал-демократична партія Німеччини заявила у понеділок, що почне процес домовленостей про тристоронній альянс після того, як вона перемогла на виборах у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Кандидат на посаду канцлера та лідер СДПН Олаф Шольц сказав, що він прагне створити коаліцію з "Зеленими" та ліберальними "Вільними демократами" (СвДП).

"Те, що ви бачите тут, - це дуже щаслива СДПН", - сказав Шольц, вітаючи прихильників у штабі своєї партії в Берліні.

"Виборці висловились дуже чітко...Вони зміцнили три партії - соціал-демократів, "Зелених" та СвДП - і тому це чіткий мандат, який надали громадяни цієї країни - ці три партії мають сформувати наступний уряд", - додав він.

За попередніми результатами, СДПН набрала 25,7% голосів випередивши консервативний блок ХДС/ХСС, який став другим із найгіршим результатом у свої історії - 24,1% голосів.

"Зелені" стали третіми, набравши 14,8% голосів, а "Вільні демократи" посіли четверте місце - 11,5% голосів.

Про можливі наслідки виборів читайте у матеріалі "Якою буде Німеччина після Меркель" або дивіться у відеоформаті на нашому YouTube-каналі.

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