Вибори у Німеччині: в окрузі, де 30 років вигравала Меркель, перемогла 27-річна соціал-демократка

У виборчому окрузі, де протягом останніх 30 років перемагала чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, вибори у неділю виграла 27-річна членкиня Соціал-демократичної партії (СДПН) Анна Кассауцкі.

Про це йдеться в публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Видання підкреслює, що її перемога "є найяскравішою демонстрацією зміни поколінь, що лежить в основі всенародного голосування у неділю".

З того часу, як був створений округ Передня Померанія-Рюген - Передня Померанія-Грайфсвальд після об’єднання Німеччини в 1990 році, там вигравала Ангела Меркель, яка на цих виборах не балотувалася.

Кассауцкі з СДПН виграла в окрузі з результатом 24,3% проти 20,4% голосів, відданих за її суперника від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС, податкового аудитора Георга Гюнтера.

Кассауцкі народилася в Гайдельберзі в 1993 році. Вона є районним лідером руху молодих соціалістів і працює в Університеті Грайфсвальда, де очолює організацію з підтримки родин.

Кассауцкі каже, що її непокоїть соціальна несправедливість, і описує себе як переконану феміністку і європейку.

Як повідомлялось, у Бундестаг також пройшли перші в історії жінки-трансгендери. Дві кандидатки від "Зелених" увійдуть до парламенту за списком своєї партії.

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